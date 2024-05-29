Назван способ уменьшить тревогу и депрессию среди молодежи

Канадские ученые из Карлтонского университета в Оттаве доказали, что ограничение использования соцсетей улучшает психическое состояние молодых людей, страдающих от эмоционального стресса.

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Исследование опубликовано в научном журнале Psychology of Popular Media (PPM). Подростковый и юношеский возраст отмечены значительным социальным, физическим, эмоциональным и умственным развитием. Но они также связаны с высокой уязвимостью к психическим расстройствам. Данные показывают, что ежегодно у около 20% молодежи диагностируют проблемы с психикой.

Чаще всего речь идет о депрессии и тревожности. Чтобы изучить связь между ментальным состоянием и воздействием социальных сетей, команда отобрала 220 студентов в возрасте от 17 до 25 лет. Все они должны были регулярно пользоваться соцсетями и иметь не менее двух симптомов депрессии или тревожного расстройства.

В ходе эксперимента часть добровольцев должна была сократить время просмотра и общения в соцсетях до одного часа в день в течение 28 дней. Другая группа не получала таких указаний и выполняла роль контрольной. Результаты показали, что у людей из первой группы симптомы депрессии и тревоги снизились примерно на 2,35 балла по сравнению с контрольной группой.