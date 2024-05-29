Ученые связали кислоту омега-6 и биполярное расстройство

Ученые из Университета Южной Австралии изучили влияние арахидоновой кислоты — полиненасыщенной жирной кислоты омега-6 — на риск развития биполярного расстройства психики. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

© Газета.ru

Биполярное аффективное расстройство (БАР) характеризуется повторяющимися эпизодами мании и депрессии, серьезно влияющими на жизнь пациентов. Точные причины появления БАР остаются неясными, но известно, что оно имеет сильный генетический компонент.

Арахидоновая кислота, широко присутствующая в организме и мозге, способствует здоровью клеточных мембран и необходима для развития мозга младенцев. Ее можно получить из мяса и морепродуктов, или синтезировать из линолевой кислоты, содержащейся в орехах, семенах и маслах.

Исследователи проанализировали генетические данные крупных полногеномных ассоциативных исследований (GWAS), охватывающих 913 метаболических соединений (метаболитов) у более чем 14 тыс. человек в Европе, а также данные о биполярном расстройстве от более чем 413 тыс. участников.

Сосредоточив внимание на генетических вариантах, связанных с метаболизмом липидов, команда выделила кластер генов FADS1/2/3, которые кодируют ферменты, участвующие в синтезе арахидоновой кислоты из линолевой кислоты, еще одной жирной кислоты омега-6. Они исследовали уровни различных метаболитов в крови и их генетическую связь с риском биполярного расстройства.

Исследование выявило 33 метаболита, связанных с биполярным расстройством, большинство из которых были липидами. Ключевым открытием стало то, что генетическая предрасположенность к более высоким уровням липидов, содержащих арахидоновую кислоту, была связана с более низким риском биполярного расстройства. И наоборот, более высокие уровни липидов, содержащих линолевую кислоту, указывали на повышенный риск появления БАР.

Исследователи также отметили, что кластер генов FADS1/2/3 опосредует связь между биполярным расстройством и уровнем липидов. Этот кластер имеет решающее значение для метаболизма липидов, подчеркивая генетический механизм, посредством которого уровни арахидоновой кислоты могут влиять на риск биполярного расстройства.