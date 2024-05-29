Ученые назвали количество визитов в баню для поддержания здоровой психики

Британские ученые из Лестерского университета нашли связь между регулярными визитами в баню и устойчивостью к психозу. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Psychiatric Research (JPR). Психоз, или психотические расстройства — тяжелые нарушения психики, связанные с галлюцинациями и бредом. Они часто проявляются у пациентов с шизофренией и шизоаффективным расстройством.

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Команда проанализировала данные 2682 мужчин, собранные в Финляндии. Информация включала в себе сведения о здоровье и образе жизни участников исследования, включая уровень физической подготовки и частоту посещений сауны.

Затем ученые разделили участников на две группы: тех, кто бывал в сауне менее трех раз в неделю, и тех, кто посещал парную от трех до семи раз еженедельно.

Исследование показало, что частые посетители финской бани имели на 51% меньше шансов впасть в психоз по сравнению с теми, кто редко ходил в сауну.

Ученые отметили, что хорошая физическая форма также защищает от психотических расстройств. Однако среди мужчин со слабой физподготовкой положительный эффект от регулярных визитов в сауну оказался наиболее выражен. В этой подгруппе риск развития психоза оказался на 74% ниже по сравнению с участниками, которые не любили проводить время в бане.

Специалисты отметили, что пока не выяснили, как именно сауна помогает бороться с психотическими расстройствами. Однако их открытие дополнило доказательную базу о пользе банных процедур для здоровья, как физического, так и ментального.