Апельсиновая кожура может вылечить сердечно-сосудистые заболевания

Этот экстракт содержит ценные фитохимические компоненты, которые могут подавлять активность кишечных бактерий, отвечающих за образование вредных соединений, негативно воздействующих на сердечно-сосудистую систему.

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Опубликованные в Journal of Agricultural and Food Chemistry результаты исследования указывают на то, что некоторые кишечные бактерии производят вещество под названием N-оксид триметиламина (TMAO), которое негативно влияет на сердце, способствуя развитию атеросклероза и сердечной недостаточности. Однако обнаруженное в экстракте апельсиновой кожуры соединение, известное как ферулоилпутресцин, проявляет способность снижать образование TMAO.

Ученые утверждают, что данное открытие может послужить основой для разработки новых пищевых продуктов и лекарств, направленных на укрепление здоровья сердца. Кроме того, использование цитрусовых отходов в медицинской промышленности не только содействует борьбе с загрязнением окружающей среды, но и позволяет эффективнее использовать полезные свойства этих растений.

Ранее онкоуролог назвал факторы, мешающие достичь долголетия. Также врач подчеркнула необходимость женскому организму Омеги-3.