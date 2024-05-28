Найдена новая генетическая причина головной боли

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что повышенная активность гена MERTK коррелирует с опасной кластерной головной болью. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Headache and Pain (JОР).

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В исследовании использовались данные о состоянии здоровья и биоматериалы людей с кластерной головной болью. Этот вид боли возникает из-за нарушений работы тройничного нерва — парного органа, каждая из двух частей которого отвечает за контроль жевательных мышц, языка и челюсти, а также обеспечивает чувствительность лба и глаз. Кластерная головная боль обычно проявляется резко выраженной серией приступов болевого синдрома. При этом боль обычно ничем не провоцируется и возникает спонтанно.

Ученые обнаружили, что у страдающих этим типом головной боли людей чаще наблюдалась повышенная экспрессия гена MERTK в организме. Также было установлено, что локализация MERTK и белка Gal-3 в области тройничного нерва может усиливать болевые сигналы во время приступов.

Ученые надеются, что их открытие в будущем станет основой для разработки инновационных методов лечения кластерной головной боли. Пока для устранения и предотвращения приступов такого болевого синдрома не создано ни одного специального препарата. Сейчас исследователи планируют продолжить работу и выяснить, связан ли MERTK с другими типами головной боли, такими как мигрень.