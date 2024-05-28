Разработан вирус, который может уничтожить опухолевые клетки

Специалисты из университетов Барселоны и Мюнхена и института биомедицинских исследований Беллвитге разработали новый штамм вируса коровьей оспы, который может спровоцировать иммуногенную гибель раковых клеток.

Вирусы осповакцины могут использоваться в качестве терапевтических средств для борьбы с различными патогенами. Например, штамм MVA (modified vaccinia Ankara) вызывает мощный ответ иммунной системы и используется для разработки вакцин против COVID-19, сообщает Planet Today.

При этом некоторые штаммы, такие как Western Reserve (WR) или Copenhagen (Cop), используются учеными для разработки методов лечения рака. Однако эти вариации вирусов не обладают достаточной эффективностью для активации иммунного ответа пациентов против опухолей.

Теперь ученые из Испании и Германии разработали новый штамм вируса коровьей оспы, который может реплицироваться в опухолевых клетках и провоцировать иммуногенную гибель опухолевых клеток.

Эксперты протестировали вирус на мышах и выяснили, что разработанное средство эффективно борется с разными видами рака.