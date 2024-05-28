Назван еще один фактор риска рака кожи

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили, что среди людей с розацеа — выраженной «сосудистой сеткой» и покраснениями на лице, более распространен рак кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В научной работе были использованы данные о состоянии здоровья почти 22 миллионов мужчин и женщин, представителей разных возрастных категорий. Отмечается, что обеспечения обширной выборки исследования ученые подбирали добровольцев разной этнической принадлежности.

У 132 388 участников было диагностировано хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, известное как розацеа. Оно характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, и образованием папул — элементов кожной сыпи. Отмечается, что многие люди воспринимают розацеа исключительно как косметический кожный дефект.

Корреляционный анализ показал, что у людей с розацеа значительно повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, метаболических и офтальмологических нарушений, а также заболеваний суставов. Кроме того, наиболее тесно связанными с розацеа оказались онкологические заболевания — злокачественная меланома и немеланомный рак кожи.

По словам ученых, для лучшего понимания механизмов, лежащих в основе такой взаимосвязи, нужны дополнительные исследования.