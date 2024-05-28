Ученые Сеченовского Университета рассказали об инновационном методе удаления геморроя

В Сеченовском Университете Минздрава РФ прошел конкурс на создание «Клинических исследовательских групп». Среди победителей - проект, раскрывающий инновационный метод удаления геморроя. Врачи и ученые, принимавшие участие в разработке, объяснили, что благодаря новому методу пациент сможет избавиться от проблемы с минимальным болевым синдромом.

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Как рассказали изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе университета, щадящая операция проводится с использованием газа аргона. Благодаря бесконтактной передаче высокочастотного тока на ткань глубина повреждения оказывается минимальной, как и степень термического поражения. За счет этих характеристик пациент быстрее восстанавливается и испытывает меньшую боль.

На сегодняшний день удалось провести около 40 подобных операций. Пациентам предложили оценить уровень боли по шкале от 0 (нет боли) до 10 (невыносимая боль). Средний уровень в первый день после лечения составил 3 балла, к седьмому дню снизился до нуля. Многие пациенты совсем не почувствовали дискомфорт.