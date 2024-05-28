Стало известно, у каких женщин повышен риск развития сердечных заболеваний

Ученые из медицинского центра при Техасском техническом университете установили, что обильные менструальные кровотечения повышают риск развития сердечных заболеваний у молодых женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC (BioMed Central) Medicine.

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Ученые объяснили, что усиленная кровопотеря во время менструации (клинически чрезмерное менструальное кровотечение) называется меноррагией. Такая патология снижает качество жизни женщин, негативно влияет на работоспособность, сексуальную и социальную жизнь, а также приводит к железодефицитной анемии и обострению хронических заболеваний.

В ходе нового исследования, основанного на информации из медицинских карт 2 430 851 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, стало ясно, что меноррагия негативно влияет на сердечную функцию. Ученые обнаружили, что женщин моложе 40 лет с обильными менструальными кровотечениями чаще госпитализировали по причине ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. При этом у госпитализированных женщин старше 40 лет не было выявлено достоверной связи меноррагии с развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые предположили, что развитие меноррагии по причине гормонального дисбаланса в организме может быть причиной некорректной пролиферации (деления) гладкомышечных клеток сосудов. Также нарушение синтеза определенных гормонов способно стать причиной кислородного голодания миокарда.