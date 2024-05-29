Исследования доказали, что добавки омега-3 делают человека менее агрессивным

По словам нейрокринолога из Пенсильвании Эдриана Рейна, снизить агрессию можно, если регулярно принимать Омега-3. Об этом свидетельствует анализ 29 исследований, проведенных ранее. Так, исследования доказывают, что независимо от пола и возраста, при регулярном приеме этой биологически активной добавки агрессивность снижается на 30%.

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При этом БАД эффективен как в случае с реактивной агрессией, которая представляет собой поведение в ответ на провокацию, так и в случае с запланированной.

В материале, опубликованном в Aggressive and Violent Behavior, Рейн заявляет, что добавки Омега-3 необходимо назначать людям, страдающим от поведенческих нарушений. В частности, проявляющих излишнюю агрессивность.

Кроме того, напомнил нейрокринолог, Омега-3 полезна при лечении болезней сердца и гипертонии, а также является недорогим и безопасным в использовании.

Ранее сообщалось, что набор микроорганизмов, обитающих в головном мозге, может играть роль в развитии неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Также исследователи из Института неврологии и психического здоровья Флори обнаружили интересную взаимосвязь между болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.