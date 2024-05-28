Оценка психоэмоционального состояния ускорит восстановление после инсульта

Российские ученые разработали новую методику восстановления после инсульта. Так, специалисты Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта предлагают перед началом реабилитации оценивать психоэмоциональное состояние пациентов. Это даст возможность спрогнозировать срок и эффективность реабилитации, говорится в материале, опубликованном в The European Physical Journal Special Topics.

© runews24.ru

Новый подход основан на убеждениях ученых, которые считают, что большую роль в выздоровлении пациента играет его эмоциональное и поведенческое состояние.

В частности, у больных после инсульта нередко наблюдаются депрессия, тревога, апатия и чрезмерная агрессия.

После сбора информации о психоэмоциональном состоянии пациента нужно найти их взаимосвязь с функциональным состоянием и результатами лечения пациентов, предлагают в БФУ.

После этого необходимо разработать индивидуальную программу реабилитации, направленную на решение основных потенциальных проблем, мешающих восстановлению.

Ученые уверены, что разработка такого алгоритма является одним из ключевых моментов персонифицированной медицины.

Ранее российские ученые придумали новый метод лечения стоматита тяжелых форм, а специалисты Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сообщили, что им удалось спасти от исчезновения горбатовскую породу коров.