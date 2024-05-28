В России разработали раствор, ускоряющий заживление ран

В России создали полифункциональные растворы, которые благодаря своим уникальным свойствам позволяют заживлять раны без предварительной обработки в пять-шесть раз быстрее, чем другие существующие аналоги таких средств. Об этом RT сообщили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

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В пресс-службе уточнили, что над изобретением работали ученые из Москвы, Ставрополя, Обнинска. В его основе находится концентрат действующего вещества — четвертичного аммония. Раствор уже успешно прошел испытания на животных и показал высокую эффективность с получением соответствующего разрешения. После этого его зарегистрировали как ветеринарное средство.

Испытания на самих разработчиках и их родных также показали быстрое заживление, обезболивание и кровеостановку, препарат можно будет применять на рваных и стреляных ранах, а также при заживлении ожогов и мозолей. Его образцы переданы на испытания в ВМА им. Кирова, институты Вишневского и Бурденко.

«Главной особенностью данных растворов является то, что после обработки ими раны она должна дышать, ее категорически нельзя закрывать любым материалом, ограничивающим доступ воздуха. Опытное применение данных растворов показало их высокую эффективность и огромные перспективы для применения и дальнейших исследований», — добавили в сообщении.

Исследователи Корнельского университета в США до этого нашли новый способ использовать антиоксидантные и антибактериальные свойства листьев хны для создания бинтов, ускоряющих регенерацию.