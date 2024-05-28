Физическая немощь повышает риск развития депрессии у людей в возрасте до 65 лет

По данным журнала Nature Communications, физическая немощь или отдельные ее признаки значительно приближают наступление депрессии в средней возрастной группе.

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Ученые изучили данные 350 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет из хранилища Британского биобанка. Исследователи разделили испытуемых на 3 категории:

полностью здоровые; с одним признаком немощи; с двумя и более признаками немощи.

Напомним, что в понятие физической немощи входит: потеря веса, истощение, слабость, гиподинамия, низкая скорость пешего хода.

Оказалось, что у испытуемых в возрасте до 65 лет, которых наблюдали на протяжении 12 лет, депрессии наблюдались чаще у людей с одним или двумя симптомами немощи - в 1,6 и 3,2 раза соответственно.

Ученые предполагают, что физические патологии вызывают в головном мозге воспалительные процессы и формируют тем самым условия для возникновения депрессии.

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