Новое лекарство доказало свою эффективность при отторжении донорской почки

По данным экспертов, данное явление становится частой причиной отторжения донорской почки. Специалисты лечебных учреждений проверили реакцию организма при использовании препарата фелзартамаб в рамках задач трансплантологии. Тестирование показало его безопасность и высокую эффективность.

Контрольная группа из 22 человек с проявлениями АОО рандомно принимали как препарат или плацебо. Примечательно, что фелзартамаб был изначально разработан для терапии множественной миеломы через уничтожение опухолевых клеток в костном мозге. В основе лекарства лежит специфическое моноклональное антитело к CD38.

Шесть месяцев применения пациентами с АОО доказали эффективность методики и перспективность терапии после пересадки почки.

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