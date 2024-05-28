Новое лекарство доказало свою эффективность при отторжении донорской почки, эксперименты дали обнадеживающие результаты
По данным экспертов, данное явление становится частой причиной отторжения донорской почки. Специалисты лечебных учреждений проверили реакцию организма при использовании препарата фелзартамаб в рамках задач трансплантологии. Тестирование показало его безопасность и высокую эффективность.
Контрольная группа из 22 человек с проявлениями АОО рандомно принимали как препарат или плацебо. Примечательно, что фелзартамаб был изначально разработан для терапии множественной миеломы через уничтожение опухолевых клеток в костном мозге. В основе лекарства лежит специфическое моноклональное антитело к CD38.
Шесть месяцев применения пациентами с АОО доказали эффективность методики и перспективность терапии после пересадки почки.
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