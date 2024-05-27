Назван новый фактор развития депрессии

Ученые из Йельского университета обнаружили, что физическая немощь может повышать риск развития депрессии у людей среднего возраста. При этом вероятность появления этого расстройства возрастает не только при условии полной немощи, но и отдельных ее признаков, таких как потеря веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В исследовании приняли участие более чем 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Информация об испытуемых была взята из Британского биобанка — крупного хранилища человеческих биологических образцов. Исследователи разделили участников на три категории на основе первоначальной оценки их состояния здоровья. В первую группу вошли здоровые испытуемые, во вторую — люди с одним-двумя показателями физической немощи, а в третью — добровольцы с тремя и более признаками.

Отмечается, что физическая немощь характеризуется пятью показателями — потерей веса, истощением (изнуренностью), слабостью, отсутствием физической активности и низкой скоростью ходьбы.

После получения необходимых сведений о здоровье участников ученые приступили к наблюдению за ними. В течение следующих 12 лет исследователи фиксировали все новые случаи развития депрессии. Оказалось, что у людей с одним (и более) и тремя (и более) симптомами физической немощи вероятность развития депрессии была в 1,6 и 3,2 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Эта корреляция была выражена наиболее ярко у мужчин и лиц среднего возраста — людей моложе 65 лет.

Ученые предположили, что физиологические изменения в организме, вызванные физической немощью, могут провоцировать воспаление в головном мозге, тем самым создавая подходящие условия для развития депрессии.

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