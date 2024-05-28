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Учёные нашли область мозга, ответственную за желание помогать другим

Исследователи из Бирмингемского университета установили, что область человеческого мозга, известная как вентромедиальная префронтальная кора отвечает за желание помогать другим. Если эта зона мозга повреждена – человек лишается альтруизма.

Ученые нашли область мозга, ответственную за желание помогать другим
©  Сибмеда
В эксперименте принимали участие 80 человек. У 25 были травмы вентромедиальной префронтальной коры (vmPFC), у 15 человек – травмы других отделов мозга. Ещё 40 человек были здоровы и вошли в контрольную группу, – рассказывает «Юность Сибири».

Задача у всех участников была такая: сжать динамометр с определённой силой, чтобы заработать вознаграждение для себя или кого-то другого. Люди с повреждениями вентромедиальной префронтальной коры показали меньший альтруизм – для других они прилагали меньше усилий, чем для себя. У участников с повреждениями других зон мозга наблюдался противоположная картина – желание помочь другому у них было выражено сильнее.

Таким образом, сделали учёные вывод, вентромедиальная префронтальная кора коррелирует с мотивацией помогать другим. Они определили определённые точки в этой зоне, повреждение которых приводит к большей антисоциальности.

Авторы отмечают, что вентромедиальная префронтальная кора развивается у подростков поздно и может меняться на протяжении жизни. Результаты работы помогут в разработке подходов к лечению нарушений психики и поведения.

Наука