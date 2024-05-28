Ученые нашли связь между приемом диуретиков и экзематозным дерматитом

Данные исследования, проведенного с участием 561 358 пожилых людей, показали, что прием препаратов от давления повышает риск развития экзематозного дерматита. Об этом заявили ученые из Калифорнийского университета.

В частности, согласно результатам исследования, спустя шесть лет приема таких препаратов у 6,7% испытуемых развился экзематозный дерматит, говорится в материале, опубликованном в JAMA Dermatology.

Ученые отметили, что это самая частая форма аллергического дерматита, воспалительного заболевания кожи.

При этом риск развития дерматита оказался выше среди тех испытуемых, которые принимали антигипертензивные препараты, расширяющие сосуды. В результате объем циркулирующей крови уменьшается, как и объем сердечного выброса и сосудистого сопротивления.

Самый высокий риск развития кожного воспаления наблюдался среди людей, принимающих диуретики и блокаторы кальциевых каналов.

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