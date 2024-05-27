Нижегородские ученые создали новые метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы

Новый метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы разработали нижегородские ученые. Об этом сообщает пресс-служба приволжского исследовательского медицинского университета.

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Оптическая экспресс-биопсия на основе флуоресцентного макроимиджинга свременным разрешением позволит в кратчайшие сроки отличить здоровыелимфоузлы от патологичных. На сбор и анализ данных понадобится всего несколько минут. При этом не требуются расходные материалы, как при гистологии.

С чувствительностью 97% подход позволяет отличать нормальные лимфоузлы от лимфоузлов с патологиями, — сказал заведующий лабораторией оптической спектроскопии и микроскопии НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ, кандидат наук Владислав Щеславский.

Разработка нижегородских ученых уже зарекомендовала себя. Она также позволит в разы ускорить проведение исследований. В перспективе ученые собираются применять новый метод для исследования опухолей других локализаций. К обработке массива планируется привлечь искусственный интеллект, адаптировав систему для использования в клинике.

В онкoдиспансере ежегодно выполняется более 1000 операций при опухолях молочной железы, но биопсия сигнальных лимфатических узлов используется и при широком спектре опухолей других локализаций. Сейчас мы ограничены временем проведения морфологического исследования и его большой стоимостью, — отметил главный врач НИИКО НОКОД, доцент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики ПИМУ Сергей Гамаюнов.

Напомним, ранее мы рассказывали о вкладе нижегородских ученых в развитие искусственного интеллекта.