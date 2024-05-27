Названы питательные вещества, замедляющие старение мозга

Ученые нашли новые доказательства того, что питательные вещества, содержащиеся в продуктах средиземноморской диеты, замедляют старение головного мозга. Исследование провела объединенная команда из Университета Иллинойса и Университета Небраски в Линкольне (США).

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Ученые изучили данные о состоянии здоровья 100 человек в возрасте 65-75 лет. Они сдали анализ крови, прошли процедуру сканирования мозга и выполнили тесты на когнитивные способности.

В крови тех, чьи когнитивные способности были лучше, выявили специфический профиль питательных веществ. Они включали комбинацию жирных кислот, таких как вакценовая, гондоевая и альфа-линоленовая, антиоксиданты, растительные пигменты цис-лютеин, транс-лютеин и зеаксантин, а также две формы витамина Е и холина.

Профиль питательных веществ коррелировал с продуктами средиземноморской диеты. Ученые и раньше отмечали пользу такого типа питания для мозга. Но новое исследование стало одним из первых и самых крупных, где объединили визуализацию мозга, биомаркеры крови и подтвержденные когнитивные оценки участников.

«Настоящее исследование выявляет конкретные биомаркеры питательных веществ, которые имеют благоприятную связь с показателями когнитивной деятельности и здоровья мозга», – подчеркнули авторы научной работы.

В дальнейшем ученые планируют конкретно определить, какие питательные вещества благоприятно влияют на здоровье мозга, и вводить их людям в виде нутриентов, сообщает The Independent.

Ранее ученые призвали перейти с мяса на сельдь и сардины. Это может спасти до 750 тысяч жизней к 2050 году.