Пациента из Китая вылечили от диабета с помощью стволовых клеток

Китайские ученые заявили, что им впервые удалось полностью избавить пациента от диабета. Лечение провели с помощью стволовых клеток. Исследование провели специалисты из Шанхайской больницы Чанчжэн, Центра передового опыта в области молекулярно-клеточных исследований при Академии наук Китая и больницы Ренджи.

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Мужчина, имя которого не разглашается, страдал от диабета II типа около 25 лет. Ему требовались многократные ежедневные уколы инсулина, чтобы не впасть в кому, присутствовал высокий риск смертельных осложнений.

В 2021 году пациенту, которому на тот момент было 59 лет, провели инновационную клеточную трансплантацию. Ученые создали искусственные аналоги клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин и контролируют уровень сахара в крови. С 2022 года мужчина смог обходиться без лекарств.

Ранее медики разработали способы достижения устойчивой ремиссии при диабете. Они включают, в частности, соблюдение диеты и физические упражнения. При несоблюдении рекомендаций болезнь снова возвращается. Но случай с китайским пациентом показал, что можно восстановить способность организма регулировать уровень сахара в крови без изменения образа жизни.

Стволовые клетки могут преобразоваться в различные типы клеток, необходимых организму. В данном случае с помощью химического коктейля их превратили в клетки поджелудочной железы. Ученые выразили надежду, что с их помощью организм пациента может вновь начать вырабатывать собственный инсулин.

Впрочем, пока терапия помогла только одному пациенту, и наблюдение за ним еще не закончено. В дальнейшем ученые намерены продолжать тестировать новую методику лечения, сообщает Cell Discovery.

Ранее ученые описали первый случай выздоровления от агрессивного рака мозга. Пациентом был 13-летний мальчик из Бельгии.