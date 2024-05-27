Ученые назвали продукты, снижающие риск развития подагры

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что чай, кофе, молочные и зерновые продукты снижают риск развития подагры, а фруктовые соки, продукты животного происхождения и растительные масла - напротив, повышают. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of American Medical Assocoation).

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В исследовании приняли участие почти 123 тысячи человек. Средний возраст мужчин и женщин составил 54 и 50,9 лет соответственно. В ходе первого этапа ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а также попросили их рассказать о привычном рационе питания. После этого начался период наблюдения за участниками.

За время наблюдения подагра (подагрический артрит) была впервые диагностирована почти у 2700 человек. Исследователи подсчитали, что каждая дополнительная ежедневная порция цельных злаков снижала риск развития этого заболевания на 7%, чая и кофе - на 5%, а молочных продуктов - на 15%. Фруктовые соки и сладкие напитки повышали вероятность появления подагры на 6%, а растительные масла - 16%. Злоупотребление животными жирами и рыбой также достоверно коррелировало с высоким риском развития подагры.

Ученые объяснили, что включение молочных продуктов в рацион снижает уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Кристаллы мочевой кислоты образуют вокруг суставов и в их структурах отложения, которые и являются причиной боли при подагрическом артрите.