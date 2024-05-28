Ученые нашли новый способ предотвращения развития болезни Альцгеймера

По данным ученых из медицинской школы Icahn, снизить риск развития болезни Альцгеймера можно, если контролировать расстояние между амилоидными бляшками.

Это токсичное скопление белков в мозге, которое считается основной причиной развития болезни.

Как говорится в журнале Nature Neuroscience, контролировать расстояние между бляшками можно с помощью белка плексин-В1, экспрессируемого нейронами головного мозга. Он является направляющим рецептором для астроцитов — вспомогательных клеток нервной системы. Астроциты в свою очередь контролируют расстояние между амилоидными бляшками и влияют на результативность устранения другими клетками мозга этих нежелательных отложений.

Как оказалось, подавление плексина-В1 мешает астроцитам присоединиться к бляшкам, чтобы они приблизились друг к другу.

Кроме того, у испытуемых мышей наблюдалось снижение воспаления в мозге. Ученые считают, что их открытие поможет разработать новые способы лечения болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что набор микроорганизмов, обитающих в головном мозге, может играть роль в развитии неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Также исследователи из Института неврологии и психического здоровья Флори обнаружили интересную взаимосвязь между болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.