Российские ученые открыли новый способ лечения туберкулеза

Российские ученые Уральского федерального университета (УрФУ) смогли синтезировать молекулу, которая может стать основой препарата для борьбы с туберкулезом, говорится в статье на сайте учебного учреждения. По имеющимся данным, над новым химическим соединением также работали специалисты из Индии.

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Лабораторные исследования подтвердили способность вещества снижать рост болезнетворных бактерий. Туберкулез всегда относился к заболеваниям, которые трудно поддаются лечению, напомнил профессор УрФУ Григорий Зырянов. Новое соединение значительно менее токсично для организма по отношению с аналогичными препаратами, уточнил он.

На данный момент ученые продолжают проводить эксперименты с целью уточнения безопасности лекарства. Открытое вещество в перспективе имеет потенциал для создания эффективного препарата от туберкулеза в будущем, констатировали в УрФУ.

Терапевт Ольга Козлова ранее предупредила, что затяжной кашель может указывать на некоторые заболевания. В частности, она упомянула туберкулез, пневмонию и сердечную недостаточность. Врач отметила, что если кашель продолжается от трех недель до трех месяцев, то лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью.