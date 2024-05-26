Бактерии во рту могут указать на предрасположенность к раку желудка

Рак желудка входит в число наиболее распространенных и агрессивных онкологических заболеваний. Особенность этого недуга заключается в том, что на начальных этапах он нередко протекает бессимптомно, а первые признаки проявляются лишь тогда, когда патология успевает серьезно прогрессировать. В результате многие пациенты обращаются за медицинской помощью, когда болезнь уже находится в запущенной стадии, что значительно снижает их шансы на выздоровление, сообщает зарубежное издание.

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Озабоченные высокой смертностью от рака желудка, ученые из Медицинской школы в Нью-Джерси провели масштабное исследование, которое может стать прорывом в вопросе ранней диагностики этого грозного недуга. В ходе эксперимента специалисты тщательно обследовали две группы участников: 98 здоровых добровольцев и 30 человек с уже диагностированным раком желудка.

Ключевым открытием, сделанным в рамках этой работы, стали существенные различия в микробиоме полости рта у представителей контрольной и экспериментальной групп. Более того, отклонения в составе ротовой микрофлоры были обнаружены даже у тех испытуемых, которые еще не проявляли каких-либо симптомов заболевания и имели нормальные результаты стандартных медицинских анализов.

Дальнейшее изучение образцов позволило специалистам выявить 13 конкретных видов бактерий, чья повышенная концентрация во рту может служить тревожным маркером. В этот перечень вошли такие микроорганизмы, как Rothia dentocariosa, различные представители лептотрихий и лактобактерии. Чем больше содержание этих бактерий, тем выше вероятность развития в ближайшем будущем рака желудка.

«Знание о составе микрофлоры полости рта человека дает нам ценную информацию о состоянии его желудка. Это открытие может полностью изменить подход к диагностике рака желудка, сделав ее более эффективной и доступной», — отмечает доктор Шрути Редди Перати, возглавлявший исследовательскую группу.

По словам ученых, данное открытие имеет поистине революционное значение. Анализ бактериального состава ротовой полости — куда более простая и доступная процедура, чем дорогостоящая эндоскопия или другие инструментальные методы диагностики. Более того, он позволяет своевременно выявлять предрасположенность к раку желудка даже на доклинической стадии, когда первые признаки болезни еще не проявились.

Это дает медикам возможность оперативно принимать профилактические меры и отслеживать динамику состояния пациентов группы риска. Ранняя диагностика, в свою очередь, способна значительно повысить шансы на выздоровление, ведь лечение, начатое на ранних стадиях, многократно эффективнее, чем когда опухоль успела сильно разрастись.

Таким образом, революционное открытие ученых из Нью-Джерси может изменить всю практику диагностики и профилактики рака желудка, сделав ее более доступной и эффективной. Благодаря этому тысячи пациентов по всему миру смогут получить своевременную медицинскую помощь и сохранить жизнь.