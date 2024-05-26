Врач объяснил опасность ношения солнцезащитного крема круглый год

Использование солнцезащитного крема круглый год может принести больше вреда, чем пользы, сообщил ведущий ученый в области здравоохранения профессор Тим Спектор, слова которого приводит издание Dailymail. По его словам, новое исследование показало, что дефицит витамина D, который синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей, может увеличить риск рецидива рака, исследование проводились на лабораторных мышах.

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Спектор призвал прекратить использовать солнцезащитный крем SPF 50 постоянно, так как он блокирует естественную защиту организма. По его словам, солнечный свет способствует выработке витамина D, который важен для здоровья сердца, предотвращения рака, снижения кровяного давления, улучшения сна и настроения. Поэтому убедиться в наличии достаточного количества витамина D в организме является важным.

Как указало издание, мнение медика вызвало неодобрение других врачей, которые считают, что отказ от солнцезащитного крема может увеличить риск рака кожи.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнечные лучи могут влиять на процессы поражения внутренних органов у людей с системной красной волчанкой, поэтому чем лучше пациент защищается от ультрафиолетового излучения, тем меньше проявляются поражения внутренних органов. По ее словам, все поражения кожи при системной красной волчанке очень чувствительны к УФ-лучам.