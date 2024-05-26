Иммунотерапевтические препараты против рака могут укреплять кости

Ингибиторы контрольных точек, препараты для лечения рака, могут способствовать образованию костной ткани. Это показало исследование, опубликованное в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC).

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Препараты против рака часто способствуют истончению костей и повышают риск переломов. Это сильно снижает качество жизни больных. В последние годы больших успехов в лечении опухолей удалось достичь благодаря иммунотерапии, в частности, ингибиторам контрольных точек PD1 и PD-L1. Однако их влияние на здоровье костей не было изучено должным образом.

В новом исследовании ученые оценили долгосрочные изменения показателей крови пациентов. Они наблюдали значительное снижение признаков разрушения кости в течение первого месяца лечения. Кроме того, через четыре месяца увеличились уровни показателей PINP и OCN. Это означает, что у больных усилилось образование костной ткани.

Лабораторные эксперименты на модели кости показали, что ингибиторы контрольных точек препятствуют созреванию остеокластов — клеток, ответственных за разрушение кости. В норме они нужны для удаления старой костной ткани, но их чрезмерная активность может привести к ее разрушению.

Выводы могут означать, что ингибиторы контрольных точек не только не разрушают скелет, но и способствуют образованию костной ткани. Для подтверждения этого необходимы исследования с более крупной и более разнообразной группой пациентов.