Эксперты рассказали, чем опасна жара для организма

Исследование, проведенное специалистами университета в Калифорнии, показало, что высокие температуры могут негативно влиять на кишечник, печень и мозг, особенно у пожилых людей.

© Freepik

В ходе эксперимента на старых мышах был зафиксирован значительный рост выработки ORM2 — белка, производимого печенью, подвергнутых тепловому стрессу. Ученые полагают, что ORM2 может играть компенсаторную роль в ответ на воспалительные процессы в кишечнике и оказывать воздействие на мозг через гематоэнцефалический барьер, нарушая функции кишечника, печени и мозга.

В будущем ученые надеются использовать ORM2 для целенаправленного воздействия на биомаркеры и предотвращения заболеваний печени при тепловом стрессе.