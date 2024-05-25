Ученые выяснили, какой цвет одежды поможет защититься от комаров

В различных уголках России устанавливается летняя погода и воздушные кровососы начинают одолевать людей. Среди кровососущих первое место по назойливости с успехом занимают комары. Их численность стремительно увеличивается, вызывая беспокойство. Для борьбы с этим насекомым было изобретено множество средств, начиная от спреев-репеллентов и заканчивая дымовыми или паровыми отпугивателями. Ученые из американского университета рекомендуют применить более простую стратегию. Их открытие было опубликовано в авторитетном журнале Nature Communications.

«Мы выявили, что насекомых привлекает запах дыхания, пота и тела, но оказалось, что они также имеют предпочтения в цвете. Мы смогли определить, какие именно цвета вызывают у них интерес. Следовательно, рекомендуем избегать этих оттенков, чтобы не притягивать к себе нежелательных гостей», – делятся исследователи.

Комары ориентируются на окружающую среду, преимущественно на запахи и цвета. Они обнаруживают объекты определенных цветов, которые ассоциируются с запахом углекислого газа и направляются к ним.

Исследования показали, что комары предпочитают красный, оранжевый, черный и циановый цвета, в то время как зеленый, фиолетовый, голубой и белый им неинтересны. Эти предпочтения в цветах связаны с их обонянием и зрительным восприятием.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что с этого года вступили в силу новые рекомендации Роспотребнадзора об организации палаточных лагерей. Также агентство писало, что комар является излюбленным арт-объектом у жителей ЯНАО.