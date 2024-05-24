Ученые использовали корицу для создания «наноубийцы» патогенов

Команда ученых из Политехнического университета Валенсии (UPV) и Центра биоинженерии, биоматериалов и наномедицины (CIBER-BBN) разработала «наноубийцу» на основе компонента эфирного масла корицы (циннамальдегида) для борьбы с патогенами.

© Unsplash

По результатам исследования, опубликованным в журнале Biomaterials Advances, новое наноустройство продемонстрировало значительную эффективность против таких патогенных микроорганизмов, как кишечная палочка, стафилококк и кандида.

Оно может применяться для уничтожения патогенов, которые могут присутствовать в пище, сточных водах и при лечении госпитальных инфекций, возникающих во время пребывания в больнице.

Ученые отмечают высокую антимикробную активность нового наноустройства при очень низких дозах и улучшение антимикробных свойств свободного циннамальдегида. Оно сокращает биоцидную дозу на 98% для бактериальных штаммов и на 72% для дрожжевого штамма при применении наноустройства.

Кроме того, подобные устройства, содержащие натуральные биоциды, могут быть применены в биомедицине, пищевой технологии, сельском хозяйстве и других областях.