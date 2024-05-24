Психологи назвали пользу от просмотра блогеров

Любите заглядывать в YouTube? В этом вы не одиноки: люди тратят много времени и энергии, наблюдая за жизнью онлайн-персонажей, даже не подозревающих об их существовании. Эта привычка порой кажется нездоровой, но новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, находит и плюсы. Такие односторонние отношения могут давать больше эмоционального удовлетворения, чем общение с коллегами или друзьями.

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Парасоциальные отношения — это феномен, когда один человек чувствует связь с другим, а другой не может ответить тем же. Чаще всего эти люди вряд ли когда-нибудь встретятся в реальной жизни.

Ученые из Университета Эссекса провели исследование с участием более 1000 человек старше 16 лет. Опрошенные по большей части пришли к выводу, что устойчивые парасоциальные связи делают их счастливее, чем слабые двусторонние контакты — например, с коллегой или соседом.

Затем участников просили написать об опыте, когда они чувствовали себя обиженными и когда их поддерживали. Затем их предложили выбрать знакомого YouTube-блогера и оценить, насколько поможет в трудный момент просмотр их видео. В результате многие еще больше убедились, что парасоциальные связи смогут удовлетворить их эмоциональные потребности.

«В наших исследованиях люди всех возрастов сообщали, что у них есть сильная связь по крайней мере с одним вымышленным персонажем, знаменитостью или онлайн-личностью, с которой они никогда не встречались», — рассказала автор исследования доктор Вероника Ламарш.

Однако в целом парасоциальные связи не считались лучшим вариантом. Прочные двусторонние отношения (например, с романтическим партнером или близким другом) участники исследования неизменно рассматривали как самый теплый и эффективный тип отношений.

И все же нельзя недооценивать роль односторонних контактов, считают исследователи. Такие отношения — важный психологический механизм. Они создают ощущение, что у нас есть люди, способные поддержать в трудную минуту, даже если мы никогда не встретимся с ними в реальности.