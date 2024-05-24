Ученые выяснили, что два месяца вегетарианской диеты повышают качество жизни

Здоровая вегетарианская диета повысила качество жизни, уменьшила усталость и снизила сердечно-сосудистый риск женщин с тяжелым раком молочной железы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition (Front. nutr).

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Ученые проанализировали данные 30 пациенток с раком молочной железы 4-й стадии. В течение двух месяцев половина участниц ела как обычно, а вторая половина употребляла продукты, которые рекомендовали ученые. Женщинам удалось соблюсти 95% рекомендаций.

Диета женщин из второй группы состояла исключительно из растительных продуктов: фруктов, овощей, цельных зерен (включая пасту из цельного зерна), бобовых (фасоли), картофеля, орехов и семян. Участницы согласились избегать животных продуктов (мяса, яиц и молочных продуктов). Они также принимали мультивитамины. Ограничения калорий или времени приема пищи не было.

За время диеты женщинам удалось сбросить немного веса. Это важно, поскольку при лечении рака молочной железы часто увеличивается масса тела. При этом повышается уровень инсулина и половых гормонов, что может способствовать росту опухоли.

Также у участниц смягчилось воспаление: на это указывало снижение фактора роста IGF-1, который связан со многими видами рака. Гипотетически это может означать, что вегетарианская диета могла бы повлиять на успех лечения рака.

Ученые рекомендовали людям, особенно принимающим какие-либо лекарства, обсуждать любые изменения диеты с врачом. Также они отметили, что для улучшения здоровья достаточно чередовать пять-десять рецептов растительных блюд.