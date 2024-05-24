Эксперты: заболевания ЦНС за последние 30 лет стали сильнее всего влиять на здоровье людей
Заболевания центральной нервной системы (ЦНС) вышли на первое место по влиянию на здоровье населения за последние 30 лет, опередив группу сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная коллаборация ученых. При этом в перерасчете на 100 тыс. населения показатель снижается, что говорит об усилении профилактики и улучшении уровня жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ), который также принимал участие в исследовании.
Международная группа ученых по изучению глобального бремени болезни провела масштабный систематический анализ и интерпретацию мировых данных за период с 1990 по 2021 годы по оценке влияния на здоровье населения заболеваний нервной системы. Ключевым параметром измерения является DALY (disability-adjusted life year) - год жизни с поправкой на нетрудоспособность. Параметр рассчитывается по количеству лет здоровой жизни без нетрудоспособности и функциональных нарушений, которые потеряны в результате преждевременной смерти или инвалидности вследствие конкретного заболевания.
"Общемировое исследование показало, что совокупные заболевания нервной системы являются лидирующей причиной потери трудоспособности в мире, которая приводит к ежегодной потере более 400 млн лет здоровой жизни во всех странах совокупно. При этом в работе рассматривалась разнообразная группа заболеваний, включая врожденные нарушения ЦНС, цереброваскулярные и нейродегенеративные заболевания, нейроинфекции, расстройства периферической нервной системы, травматические повреждения, опухоли нервной системы и ряд других", - приводятся в сообщении слова доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Плотникова.
По данным ученых на 2021 год, в мире более 3,4 млрд человек страдало от тех или иных патологий нервной системы, которые стали причиной более 11 млн смертей и более 275 млн потерянных лет жизни, вследствие смерти от заболевания.
"Данные цифры выводят заболевания нервной системы на первое место по влиянию на здоровье населения в мировом масштабе. Для сравнения - сердечно-сосудистые заболевания, которые лидируют по общей смертности, находятся на втором месте по ключевым параметрам оценки бремени болезни", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ученые отметили тенденцию к увеличению общей нагрузки на здравоохранение, связанной с болезнями нервной системы и их последствиями. За последние 30 лет в мировом масштабе выявлен рост показателя DALY, который увеличился в абсолютных значениях на 18,2% - с 375 млн лет в 1990 году до 443 млн лет в 2021 году. Эта тенденция отражает глобальные тенденции в области демографии и старения населения, а также увеличение воздействия факторов риска, связанных с окружающей средой, метаболизмом и образом жизни, которые вносят особо весомый вклад в развитие неинфекционных неврологических заболеваний, таких как инсульт и деменция.
Несмотря на общий рост потерянных лет жизни из-за заболеваний ЦНС в перерасчете на 100 тыс. человек этот показатель за 30 лет снизился на 27% и составили 5 430 лет на 100 тыс. населения. Это следствие повышения осведомленности населения о признаках и профилактике инсультов, использовании статинов и препаратов для снижения артериального давления и других профилактических мероприятий. Главным образом, снижение установлено в странах с высоким уровнем доходов населения, что подтверждает связь экономического развития с уровнем здоровья нации.
Данные в России
"В России данные показатели несколько ниже общемировых, и составляют 4 850 потерянных вследствие заболеваний лет на 100 тыс. населения. Это хорошая тенденция, но очевидно, что расслабляться не стоит, так как заболеваемость в России остается на высоком уровне. Наблюдается сильное отставание от стран-лидеров, например, Австралии с показателем 2 610 потерянных лет на 100 тыс. населения", - приводятся в сообщении слова Плотникова.
Полученные результаты оценки глобального бремени заболеваний нервной системы используются для коррекции развития мирового здравоохранения в направлении лечения и профилактики патологий нервной системы.
"В этом контексте важны не только развитие здравоохранения, но и усиление профилактических мер и пропаганды здорового образа жизни в нашей стране. Все это приносит свои плоды постепенно, что мы и наблюдаем в разрезе тридцатилетнего периода", - отметил Плотников.
Результаты исследования опубликованы в одном из наиболее рейтинговых журналов по направлению "неврология" - Lancet Neurology (Q1; IF: 48).