Названы продукты, повышающие риск инсульта

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне установили, что злоупотребление ультра-обработанными продуктами (фастфудом, чипсами, мороженым, сладкими газированными напитками) может повысить риск инсульта на 8%. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Такой вывод ученые сделали, проведя анализ рациона питания 30 239 человек в возрасте 45 лет и старше. Сперва исследователи установили, сколько ультра-обработанных продуктов участники в среднем потребляли за день. К ультра-обработанной относится пища, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Обычно она содержит большое количество соли, сахара и жиров. После сбора информации начался 11-летний период наблюдения за испытуемыми.

За это время у 768 человек были диагностированы когнитивные нарушения, а 1108 перенесли инсульт. Ученые подсчитали, что десятипроцентное увеличение количества употребляемых ультрапереработанных продуктов было связано с повышением риска развития когнитивных нарушений на 16%.

Также было установлено, что злоупотребление такой пищей может увеличивать вероятность инсульта на 8%. Одновременно с этим, у людей с большей долей необработанных и минимально обработанных продуктов в рационе (растительная пища, орехи, рыба, крупы), риск острого нарушения мозгового кровоснабжения был на 9% ниже.