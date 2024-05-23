У обезболивания во время родов нашли новый полезный эффект

Роженицы, которым сделали эпидуральную анестезию во время родов, в будущем на 35% реже страдают от потенциально опасных осложнений родов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ученые проанализировали данные полумиллиона британок, которые родили естественным путем или перенесли экстренное кесарево сечение. 125 тысячам была сделана эпидуральная анестезия — обезболивание нижней части живота и ног с помощью инъекции в поясницу.

В течение нескольких недель после родов они на 35% реже страдали от сепсиса (он может вызвать родильную горячку) и сердечных приступов. Этот эффект наблюдался у женщин, которые пострадали от осложнений после предыдущих родов и у тех, кто родил преждевременно.

Полученные результаты показывают важность доступности эпидуральной анестезии для рожениц и их осведомленности о возможности обезболивания.

Недавнее исследование показало, что число случаев серьезных осложнений через шесть недель после родов почти удвоилось в период с 2009 по 2018 год в Великобритании. Это в значительной степени связано с тем, что женщины чаще страдают ожирением и рожают в более позднем возрасте.