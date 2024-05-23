Ученые назвали идеальный вес для здоровья мозга

У людей с ожирением биологический возраст мозга примерно на 12 лет превышает календарный. Это показало исследование, опубликованное в Health Data Science.

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Ученые проанализировали собранные за 16 лет данные пациентов в возрасте от 25 до 83 лет. Они обнаружили, что высокий ИМТ был причиной меньшего объема мозга и более обширных поражений белого вещества.

Негативный эффект ожирения был особенно выражен у взрослых моложе 45 лет (у них биологический возраст мозга на 12 лет превышал календарный) и старше 60 лет.

Индекс массы тела — показатель для оценки наличия избытка или дефицита веса. Он равен весу в килограммах, разделенному на квадрат роста в метрах. Для здоровья мозга ученые рекомендовали поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м2. ИМТ от 18,5–25 соответствует норме, от 25 до 30 соответствует избыточной массе тела, а от 30 и выше — ожирению.

Достоинство исследования заключается в том, что ученые определили наличие не просто корреляции, а причинно-следственной связи между ожирением и преждевременным старением мозга.