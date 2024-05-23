Замена молочных продуктов цельнозерновыми полезна для сердца, выяснили ученые

Ученые из Фрайбургского университета (Германия) установили, что замена молочных продуктов цельнозерновыми и оливковым маслом коррелирует с более благоприятными исходами неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет и болезни сердца. Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Developments in Nutrition (CDN), подтверждают это.

© Газета.Ru

Работа ученых представляет собой научный обзор и мета-анализ, основанный на 25 ранее опубликованных исследованиях на тему взаимосвязи рациона питания и здоровья человека. Немецкие исследователи стремились выяснить, какое влияние замена молочных продуктов цельнозерновыми и оливковым маслом окажет на риск развития и течение сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Мета анализ показал, что употребление любых молочных продуктов само по себе не повышало и не снижало риск развития этих патологий. Однако отказ от молочки в пользу цельнозерновой пищи и оливкового масла был связан с более благоприятным течением сахарного диабета и болезней сердца, а также с лучшими клиническими исходами этих заболеваний.

Замена продуктов из молока красным мясом или другими видами продукции мясоперерабатывающей отрасли, напротив, способствовала ухудшению метаболического и сердечно-сосудистого здоровья.