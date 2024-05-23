Было выявлено, из-за чего появляются панические атаки и как с ними бороться

Этот участок также ассоциируется с выделением нейропептида PACAP, ключевого элемента в управлении стрессовыми реакциями.

Специалисты изучили активность нейронов, производящих PACAP, на моделях панических атак у мышей. Они обнаружили, что во время панических атак эти нейроны становятся активнее и высвобождают PACAP, воздействуя на рецепторы в других участках мозга и вызывая типичные симптомы паники, такие как учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание.

Главный исследователь, профессор Сунг Хан, подчеркнул важность обнаруженной взаимосвязи между PACAP и паническим расстройством. Блокировка передачи сигналов PACAP у мышей привела к уменьшению симптомов паники, что может открыть новые перспективы в разработке лекарственных препаратов для лечения панических расстройств.

Эти результаты представляют собой новый подход к терапии панических атак, отличный от существующих методов, в основном направленных на воздействие на серотониновую систему мозга. Кроме того, они помогают составлению карты мозговых цепей, связанных с паническими расстройствами, и способствуют разработке индивидуальных подходов к их лечению.

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