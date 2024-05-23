Ученые заявили, что ультрафиолет препятствует набору лишнего веса

Ученыем удалось выяснить, что ультрафиолет препятствует набору лишнего веса за счет стимуляции выработки нейромедиатора норадреналина, который не только снижает уровень лептина, но и ускоряет расход энергии за счет «потемнения» подкожного жира.

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Сбросить лишние килограммы быстрее поможет не только диета и регулярные тренировки, но часто пребывание на солнце. К такому выводу пришли ученые из Сеульского национального университета, которые провели эксперимент на мышах.

Как оказалось, ультрафиолет увеличивает расход энергии, сообщает Journal of Investigative Dermatology (JID).

В частности, это происходит за счет метаболизма подкожно жировой клетчатки в результате стимуляции выработки нейромедиатора норадреналина. Он снижает уровень лептина и вместе с тем ускоряет расход энергии за счет «потемнения» подкожного жира.

Поскольку темный жир метаболически активен, происходит снижение веса. Теперь ученые считают, что их открытие поможет придумать новые методы лечения ожирения с помощью воздействия ультрафиолета.

Ранее эксперт Марият Мухина заявила, лучи весеннего солнца станут отличным стимулом для генерации витамина D.