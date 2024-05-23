Ученые выяснили, что миокины, вырабатываемые во время тренировок, защищают от рака

Ученые рассказали, как регулярные тренировки воздействуют на иммунные клетки. Так, по словам профессора факультета лечебной физкультуры и спортивной медицины Роба Ньютона из Университета Эдиут Коуэн, эксперимент на мышах показал, что во время тренировок мышцами вырабатывается миокин.

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Это сигнальные молекулы, которые прикрепляются к иммунным клеткам и помогают им противостоять раковым клеткам, сообщает The Conversation. Вместе с тем миокины заставляют раковые клетки замедлить рост.

При этом, чем больше мышечная масса, тем больше миокинов выделяется во время тренировок.

По мнению профессора, тренировки могут облегчить побочные эффекты при лечении рака. Спорт помогает не только легче переносить стресс, но и борется с потерей мышечной массы и усталостью.

Напомним, по данным Cancer Immunology Research (CIR), для лечения новообразований в простате и мочевом пузыре может помочь перепрограммирование макрофагов. Также стало известно, что ученые разработали новый препарат SU056 для лечения рака, который блокирует белок YB-1.