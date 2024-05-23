Городское садоводство влияет на разнообразие микробиома кожи

Городское садоводство сегодня довольно популярно. Люди охотно выращивают растения в горшках в помещении весной, а после выносят на балкон или на клумбы на улицу. Учёные говорят о пользе такого увлечения для здоровья – в частности, во время садоводческих работ увеличивается бактериальное разнообразие кожи, что является полезным для иммунной системы.

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Исследование провели учёные Университета Хельсинки, Института природных ресурсов Финляндии и Университета Тампере. Они заявили, что месяц занятий городским садоводством увеличивает бактериальное разнообразие кожи и повышает уровень противовоспалительных молекул в крови, – рассказывает MedicalXpress.

Ранее уже было показано, что контакт с материалами природного происхождения, богатыми микробами, изменяет микробиоту человека. Данная работа подтвердила это на примере занятий городским садоводством. Испытуемые использовали питательную среду с высоким микробным разнообразием, имитирующую лесную почву. После месяца садоводства в помещении у них увеличилось разнообразие бактерий на коже и уровень противовоспалительных цитокинов в крови. Контрольная группа, использовавшая бедную микробами среду на основе торфа, не показала изменений на коже и в крови.

«Мы знаем, что урбанизация приводит к снижению микробного воздействия, изменениям в микробиоте человека и увеличению риска иммуноопосредованных заболеваний. Впервые мы можем продемонстрировать, что осмысленная и естественная деятельность человека может увеличить разнообразие микробиоты здоровых взрослых, и способствуют регуляции иммунной системы», – отметил автор работы Мика Сааренпяя.

Учёные констатируют, что оздоравливаться подобным образом можно в течение всего года. Для домашнего садоводства не требуются большие площади и траты. Сажать растения можно в компактные ящики, а семена для выращивания гороха, фасоли, салата, горчицы доступны в магазинах. Многие участники этого эксперимента заявили о желании продолжить занятия садоводством, а в теплое время заниматься этим и на свежем воздухе.