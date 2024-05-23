Что не так с четвертой «отрицательной» группой крови

Самую редкую четвертую группу крови (AB (IV)Rh) с отрицательным резусом (на земном шаре она встречается не более чем у 8 процентов населения) ученые называют еще и наиболее опасной.

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Риск возникновения рака и деменции

По мнению специалистов из Гарвардского университета, проводивших исследование, у людей с этой резус-отрицательной группой крови чаще, чем у других возникает риск онкологических заболеваний. Кроме того, ее обладатели чаще всего бездетны, а если дети у них и родятся, то однополые.

Согласно результатам исследований американских ученых из университета Вермонта, обладатели группы крови с отрицательным резус-фактором, больше рискуют получить инсульт, у них нередки отклонения в мышлении, плохая память, старческая деменция возникает в более чем 80% случаях чаще, чем у других. Из-за слабого иммунитета они значительно больше подвержены болезням: проблемы с сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной системами, органами дыхания, опорно-двигательным аппаратом — обычные спутники людей с группой AB (IV)Rh.

Чего стоит опасаться беременным

Как полагает врач-гематолог Наталья Марковец, на последних месяцах беременности у обладателей AB (IV)Rh– есть риск преждевременных родов, если у ребенка наследственный положительный резус-антиген. Резус-конфликты при беременности нередки, и, как считает Наталья Марковец, таким беременным достаточно вовремя консультироваться у гинеколога и выполнять его рекомендации.

Коронавирус и AB (IV)Rh–

В пандемию COVID-19 британская веб-служба новостей в сфере медицины и здравоохранения MedicalXpress опубликовала данные, основанные на проведенных в разных странах исследованиях, касающихся восприимчивости к коронавирусной инфекции людей с разными группами крови. Зарубежным ученым удалось установить, что обладатели отрицательного резус-фактора более других подвержены заражению ковидом, причем, заболевание они переносят тяжелее, чем обладатели иных групп крови. С учетом того, что люди с AB (IV)Rh– и без того чрезвычайно болезненны, COVID-19 для них особенно опасен.