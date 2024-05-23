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Ученые выявили диету с жирными кислотами и антиоксидантами, которые замедляют старение мозга

По данным журнала npj Aging, коллектив исследователей попытался установить, каким образом жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин влияют на когнитивные способности головного мозга в старости. 

Ученые выявили диету, которая замедляет старение мозга
© Runews24.ru

В группе подопытных было 100 человек в возрасте 65-75 лет. При этом их сознание и память были в норме. Сначала у них взяли образцы крови для определения маркеров качества питания, а потом заставили пройти скрининг мозга при помощи МРТ и тесты на мыслительные способности. 

Итоги обследования показали, что люди с крепкой памятью и неспутанным сознанием употребляли пищу богатую:

  • Жирными кислотами - содержатся в рыбе, орехах, шпинате, оливковом масле и др;
  • Антиоксидантами и каротиноидами - содержатся в фруктах и овощах;
  • Витамином Е и холином - содержатся в белках животного происхождения. 

Ранее стало известно, что диетолог Тауб-Дикс озвучила суточную норму потребления белка.

Наука