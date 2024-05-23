Ученые предположили, как с помощью лекарства JHU083 подавлять рак простаты

По данным Cancer Immunology Research (CIR), для лечения новообразований в простате и мочевом пузыре может помочь перепрограммирование макрофагов. В настоящее время специалисты освоили десятки видов процедур, которые “обучают” иммунную систему распознавать и бороться с раком. При этом идет усиление клеток Т-киллеров. Ранее эта методика не работала на опухолях в предстательной железе и мочевом пузыре.

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Специалисты обошли способ подавления активности Т-киллеров путем воздействия на моноциты, последние являются базой для рождения макрофагов. Терапия осуществляется при помощи лекарства JHU083. Препарат блокирует глутамин внутри опухоли.

После тестирования на мышах получены положительные результаты. Т-киллеры стали эффективнее бороться с клетками опухоли в предстательной железе и мочевом пузыре.

Ранее стало известно, что ученые разработали новый препарат SU056 для лечения рака, который блокирует белок YB-1.