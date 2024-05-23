Найдено лекарство, которое помогает вейперам бросить курить с эффективностью 45%

По данным экспертов, в ходе тестирования ученые попробовали дать лекарство «Варениклин» (Pfizer), которое уже принимают для борьбы с употреблением классических сигарет. Однако было неясно, поможет ли оно в случае вейпа. Предварительные результаты внушили врачам оптимизм.

© Runews24.ru

«Может ли какая-либо фармакотерапия справиться с этой задачей?», - задалась вопросом автор исследования Лиза Фучито.

Для ответа на этот вопрос было отобрано 40 добровольцев в возрастной категории 28 лет. Стаж употребления вейпа у волонтеров - более 6 месяцев, но вводные при этом были разные:

50% - использовали одноразовые вейп-устройства;

90% - курили вейпы на основе соли никотина;

52,5% - курили электронные сигареты с горючим веществом;

средний срок вейпинга составил 4,9 года.

22,5% испытуемых страдали депрессией;

25% испытуемых испытывали приступы тревожности.

Участников эксперимента рандомно разделил на 2 группы. Одна принимала плацебо, другая - курс «Варениклина».

В первой группе лишь 15% отказались от вейпа, а во второй - 45%. Итог исследования сопоставим с эффективностью лекарства при лечении классической никотиновой зависимости.

Важно! Материал носит информационный характер и не является врачебной рекомендацией.

Ранее стала известна польза желатина для кожи, кишечника и костей человека.