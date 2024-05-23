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Найдено лекарство, которое помогает вейперам бросить курить с эффективностью 45%

По данным экспертов, в ходе тестирования ученые попробовали дать лекарство «Варениклин» (Pfizer), которое уже принимают для борьбы с употреблением классических сигарет. Однако было неясно, поможет ли оно в случае вейпа. Предварительные результаты внушили врачам оптимизм. 

Найдено лекарство, которое помогает вейперам бросить курить с эффективностью 45%
© Runews24.ru
«Может ли какая-либо фармакотерапия справиться с этой задачей?», - задалась вопросом автор исследования Лиза Фучито.

Для ответа на этот вопрос было отобрано 40 добровольцев в возрастной категории 28 лет. Стаж употребления вейпа у волонтеров - более 6 месяцев, но вводные при этом были разные:

  • 50% - использовали одноразовые вейп-устройства;
  • 90% - курили вейпы на основе соли никотина;
  • 52,5% - курили электронные сигареты с горючим веществом;
  • средний срок вейпинга составил 4,9 года.
  • 22,5% испытуемых страдали депрессией;
  • 25% испытуемых испытывали приступы тревожности.

Участников эксперимента рандомно разделил на 2 группы. Одна принимала плацебо, другая - курс «Варениклина».

В первой группе лишь 15% отказались от вейпа, а во второй - 45%. Итог исследования сопоставим с эффективностью лекарства при лечении классической никотиновой зависимости. 

Важно! Материал носит информационный характер и не является врачебной рекомендацией. 

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Наука
Pfizer