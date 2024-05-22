Ученые выяснили, что 100-летняя вакцина защищает диабетиков от заболеваний

Исследование, проведенное в Массачусетском госпитале (MGH), показало, что столетняя вакцина BCG, изначально созданная для профилактики туберкулеза, защищает людей с диабетом 1 типа от тяжелого течения COVID-19 и других инфекций.

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Два последовательных рандомизированных двойных слепых контролируемых плацебо испытания показали, что BCG-вакцина обеспечила непрерывную защиту почти на всем протяжении пандемии COVID-19 в США, независимо от вирусного варианта.

Исследование включало 141 участника с диабетом 1 типа, 93 из которых в группе лечения получили пять или шесть доз вакцины BCG, а 48 человек в группе плацебо получили поддельную вакцину и были наблюдаемы в течение 36 месяцев для учета различных генетических вариантов COVID-19 и множества инфекций.

На протяжении всей пандемии COVID-19 в США эффективность вакцины BCG составила значительные 54,3%, а участники, получавшие BCG, имели более низкие рейты вирусных, бактериальных и грибковых инфекций, а также заболевания COVID-19.