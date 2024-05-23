Ученые нашли ДНК, которые отвечают за развитие тяжелых психологических расстройств

В ДНК человека нашли древние вирусы, которые повышают риск появления депрессии, шизофрении и биполярного расстройства
По данным Nature Communications, было выявлено, что тысячи ДНК-последовательностей, оставшиеся от вирусных инфекций, остаются в мозге и вызывают развитие психических расстройств:
- Шизофрения;
- Биполярное расстройство;
- Депрессия.
Так называемые «скрытые вирусы» до исследования считались мусорными ДНК без какой-либо важной функции в организме человека. Теперь же стало ясно, что часть из этих вирусов в геноме отвечают за развитие психических расстройств.
Ученые провели сравнение генетических данных тысяч людей с 800 образцами тканей мозга. Целью было выяснить, как изменения ДНК влияют на появление расстройств психики.
Часть ДНК-последовательностей напрямую влияют на гены с известными функциями, но некоторые из них воздействуют на экспрессию древних вирусов. Удалось выявить 5 таких вирусных сигнатур.
В будущем это поможет разработать инновационные методики по лечению или профилактике психрасстройств.
Ранее стало известно, что врач указала на важные признаки заболевания депрессией.