Ученые обнаружили микропластик в тестикулах собак и мужчин

Ученые провели исследование и обнаружили микропластик там, где ему быть не полагается – в тестикулах.

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В частности, говорится Toxicological Sciences, они изучили ткани яичек 47 собак и 23 людей, взятые во время посмертной экспертизы. В результате микропластик был обнаружен во всех человеческих образцах.

В среднем в тканях мужчин содержалось 329,44 микрограмма микропластика, а у собак - 122,63 микрограмма. При этом, больше всего в тканях обнаружили полиэтилен, который используется при изготовлении контейнеров для еды.

Теперь ученые опасаются, что микропластик, попавший в тестикулы, может привести к проблемам с фертильностью.

Ранее в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) выяснили, где больше всего задерживается микропластик при вдыхании его частиц. Также сообщалось, что нанопластик, который отложился в сосудах, может вызывать инфаркты и инсульты. А учёные выяснили, что микропластик содержится даже в облаках.