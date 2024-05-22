Ученые нашли способ вернуть зрение слепым людям

Академик Михаил Островский из Института биохимической физики имени Эмануэля РАН рассказал о новых возможностях, которые открывает оптогенетика — наука, объединяющая генетику и оптику.

По словам Островского, сетчатка глаза является частью мозга, которая в процессе эволюции превратилась в сложный орган восприятия света. Зрение возникает благодаря первому слою сетчатки, содержащему светочувствительные клетки — палочки и колбочки с белком родопсином, который реагирует на свет. Когда этот белок поглощает квант света, запускается цепочка биохимических реакций, приводящих к возникновению электрического сигнала. Этот сигнал передаётся в мозг и интерпретируется как зрительное восприятие.

При нарушениях сетчатки, когда светочувствительные клетки погибают, возникает потеря зрения. Однако современные достижения в области оптогенетики могут изменить эту ситуацию. Ученые смогли внедрить ген родопсина в здоровые нервные клетки сетчатки, делая их способными воспринимать свет. Этот метод успешно протестировали на слепых мышах, которые восстановили зрение до такой степени, что смогли найти выход из лабиринта.

В 2021 году швейцарские и французские ученые провели первый эксперимент на человеке, внедрив ему ген родопсина в нервные клетки. Это стало первым случаем частичного восстановления зрения у человека с использованием оптогенетики.

Однако для полного восстановления зрения требуется дальнейшая научная работа, включая генетические исследования и клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что здоровье глаз и состояние мозга неразрывно связаны. Также ученые внесли вклад в изучение цветного зрения.