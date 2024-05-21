Дефицит витамина D связали высоким риском осложнений болезней сердца и почек

Ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу (Китай) обнаружили, что дефицит витамина D коррелирует с повышенным риском летального исхода сердечно-сосудистых заболеваний и прогрессированием хронической болезни почек. Результаты исследования опубликованы в Journal of Endocrinological Investigation (JEI).

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Ученые проанализировали взаимосвязь между дефицитом 25-гидроксивитамина D, течением сердечно-сосудистым заболеваний и обострением хронической болезни почек (ХПБ) у пациентов с этой патологией. Всего в исследовании приняли участие 9 229 взрослых людей с ХБП (1-3 стадии) из 19 медицинских центров по всему Китаю.

Оказалось, что при снижении концентрации витамина D в сыворотке крови до 10 нг /мл (нанограмм на миллилитр) риск летального исхода сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ХПБ значительно повышался. Также низкий уровень витамина D корректировал с ухудшением функции почек при ХПБ. Таких негативных эффектов не наблюдалось у испытуемых с более высоким (более 20 нг / мл) уровнем этого биологически активного вещества.

Отмечается, что как избыток, так и недостаток витамина D может отрицательно сказываться на функции почек даже у здоровых людей.