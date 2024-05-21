Российские ученые создали уникальные частицы для борьбы с раком

Исследователи из Балтийского федерального университета (БФУ) и НИТУ МИСИС вместе с коллегами из Сербии и Словении создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа можно провести несколько видов терапии. Итоги публикуются в Journal of Magnetism and Magnetic Materials.

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Российские ученые создали уникальные образцы на основе магнетита (смешанного оксида железа) и феррита кобальта. По мнению исследователей, они будут достойной альтернативой уже постепенно устаревающим методам лечения рака. Такие наночастицы, как пояснили исследователи, превращают в тепло почти все направленное на них лазерное воздействие и нагреваются под воздействием высокочастотного магнитного поля.

Ученые отметили, что сделали акцент на лечении без использования агрессивных химических веществ, заменив его на направленное внешнее воздействие. Была использована фототермическая терапия — когда инфракрасным лазером нагревают живые ткани. Исследователи заключили, что если в раковых клетках будут содержаться наночастицы, хорошо поглощающие инфракрасный свет, то ткани будут избирательно нагреваться, причем заметно сильнее, что позволит снизить негативное влияние терапии на здоровые клетки.

Помимо этого, можно совместить две терапии: фототермическую и магнитотермическую (лечение при нагреве наночастиц с помощью магнитного поля). Такое комбинирование позволит добиться улучшенных показателей за счет увеличения эффективности терапии и уменьшения побочных эффектов, считают исследователи.

Ранее российские ученые смогли найти антисмысловые гены, которые имеют свойство блокировать белок, вызывающий ревматоидный артрит. Таким образом, они открыли новое лекарство для лечения этого воспалительного заболевания.